رويترز: واشنطن لم تؤكد مشاركتها بجولة مفاوضات رابعة مع إيران

وأعلنت ، بصفتها الوسيط في المفاوضات، تأجيل انعقاد الجولة الرابعة لأسباب "لوجستية"، وذلك بعدما عقدت وواشنطن 3 جولات، الأولى والثالثة في مسقط بينما عقدت الجولة الثانية في .وذكرت رويترز أن " لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع السبت في روما".من جانبها، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر أمريكي قوله: "لم نؤكد مشاركتنا في المحادثات مع إيران السبت في روما".وتعقد المفاوضات بين وإيران بشكل غير مباشر، عبر تبادل رسائل مكتوبة ينقلها مسؤولون عمانيون من وإلى الطرفين، في حين وصلت المباحثات إلى مستوى الخبراء.