حزب الله يعلق على استهداف إسرائيل سفينة المساعدات الإنسانية لغزة: جريمة كسابقتها

وذكر بيان للحزب، تابعته ، أنه "يدين بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي استهدف سفينة " العالمي" في المياه الدولية، ‏المتجهة لإيصال مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يخضعون لحصار خانق وجائر في قطاع ‏ ".وتابع، أن "هذا الاعتداء على سفينة مدنية سلمية تحمل مساعدات إغاثية يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف ‏الدولية والقيم الإنسانية"، مؤكداً أن "هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يعرف إلا ‏الإرهاب والغطرسة، ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليًا لتحقيق مآربه وإشباع تعطشه للدم ‏والدمار".واعتبر الحزب "هذه الجريمة، كما سائر الجرائم والمجازر في غزة وسواها، ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت، والتواطؤ الدولي المعيب والصمت العربي المخزي اتجاه ‏حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".ودعا إلى "أوسع إدانة دولية وعربية لهذه الجريمة التي تكشف حقيقة العدو الصهيوني، وأيضًا ‏إلى حماية السفينة وطاقمها والناشطين على متنها، والتنبّه من غدر العدو الإسرائيلي الذي لم يتورّع قبل ‏سنوات عن استهداف السفينة مرمرة وقتل عدد من ركابها".