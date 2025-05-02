الثاني خلال ساعات.. الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حيوي" في إسرائيل

وذكر الناطق العسكري، ، أن "الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، هو الثاني خلال ساعات".وأشار الى أن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، وأجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ".وهذا ثاني هجوم للحوثيين خلال ساعات على ، إذ سبق أن أعلنت حركة استهداف قاعدة "رامات " الجوية، شرقي منطقة حيفا، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الحوثيين هجمات صاروخية مستمرة ضد إسرائيل وضدّ السفن في البحر الأحمر.ويأتي ذلك رغم تعرض أهداف الحوثيين لغارات شبه يومية تشنها منذ 15 مارس/آذار الماضي.