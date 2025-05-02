ترامب يدرس تعيين ميلر مستشاراً للأمن القومي الأمريكي

ويعد ميلر، نائب رئيس موظفي والمهندس لحملة ترمب المثيرة للجدل ضد الهجرة، من أقدم وأقرب المستشارين للرئيس الأميركي وأكثرهم تأثيراً.وبدأ اسم ميلر يتردد فور إقالة ترمب لمايك والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي، الخميس، وترشيحه لمنصب سفير لدى .ويتولى وزير الخارجية حالياً مهام والتز "مؤقتاً"، لكن مصادر مقربة من روبيو تؤكد انشغاله بإدارة شؤون الخارجية بشكل يومي، ما قد يجعل الاستمرار في المنصبين صعباً.ويشغل ميلر حالياً منصب مستشار الأمن الداخلي في إدارة ترمب، ويُعرف بدفاعه الشرس عن السياسة القانونية للإدارة التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً دون إلى المحاكم.وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن "ميلر نجح في جعل يعمل بدقة كبيرة"، واصفاً إياه بأنه "أكثر فاعلية بكثير من رغم أن طاقمه أصغر بكثير".