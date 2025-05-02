الجامعة العربية منزعجة من قصف محيط القصر الرئاسي السوري: تصعيد خطير

وشددت للجامعة في بيان، على أن "تلك الغارات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة ، وأنها تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الصهيونية على الإقليم السوري، بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل في الشئون الداخلية والتغول على أراضي سوريا".وطالبت " بوضع حد لهذه الاعتداءت الصهيونية التي تهدد باشعال الأوضاع في المنطقة".