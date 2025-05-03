تتيح زواج الخاطف من الضحية.. الكويت تلغي مادة قانونية جديدة

وقال وزير العدل ، المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء إن "القرار يأتي انطلاقا من التزام بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الإنسانية المستمدة من الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".وتابع، إن "إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضا".