بعد ساعات من زفافهما.. مقتل عروسين في غزة

وأفاد للاعلام بـ "ارتقاء وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر السبت".وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم امس وارتقيا فجر اليوم".واستأنفت في 18 مارس/ اذار الماضي عملياتها العسكرية في القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأميركية في 19 يناير/ كانون الأول الماضي، في ظل تعثر التفاهمات بشأن انطلاق المرحلة الثانية أو تمديد الهدنة.