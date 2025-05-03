حادثة صادمة ومرعبة.. اكتشاف "أجنة بشرية" داخل شقة مؤجرة لسوريين بصيدا اللبنانية

وفي التفاصيل، أفادت مصادر أمنية أنه لدى انتقال مستأجرين جدد من الجنسية السورية إلى شقة في المدينة، فوجئوا بوجود أوعية زجاجية تحتوي على مواد سائلة بداخلها أجنة بشرية محفوظة بطريقة طبية.وعلى الفور، قام المستأجرون بإبلاغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وباشرت التحقيقات.وتبين أن الشقة كانت مستأجرة سابقًا من قبل أشخاص من التابعية نفسها، وقد تم إخلاؤها منذ فترة قصيرة. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على فحص المحتويات وتحديد مصدر هذه الأجنة وأسباب وجودها، وسط تكتم رسمي حول مجريات التحقيق.الواقعة أثارت حالة من الذهول والاستنكار في المدينة، في انتظار نتائج التحقيقات التي من شأنها كشف ملابسات هذه القضية غير المسبوقة.