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رئيسة البرلمان الألماني: الكنيسة صوتها خافت وقد تصبح سطحية
دوليات
2025-05-03 | 12:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
قالت رئيسة البرلمان الألماني
يوليا كلوكنر
، اليوم السبت، إن صوت الكنيسة "خافت أكثر من اللازم في بعض القضايا الكبرى ذات البعد الوجودي".
وذكرت السياسية المنتمية إلى
الحزب المسيحي
الديمقراطي في مؤتمر الكنيسة الألمانية الإنجيلية (البروتستانتية) في
هانوفر
: "يجب أن تتخذ الكنيسة موقفا من القضايا اليومية، لكنها يجب أن تكون أكثر حضورا بعض الشيء".
وأعربت كلوكنر عن سرورها باتخاذ الكنيسة موقفا من مسألة وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، لكنها قالت إنها تود أن تكون الكنيسة أكثر جهرا برأيها في قضايا مثل الفحص الجيني للأجنة أو القتل الرحيم.
وكانت كلوكنر قد أثارت الجدل في
منتصف
أبريل 2025 عندما قالت "إن الكنيسة تعرض نفسها لخطر أن تصبح سطحية إذا واصلت اتخاذ مواقف بشأن القضايا اليومية الآنية، ولم تعد تركز على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحياة والموت.
وأردفت كلوكنر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية: "وعندئذ سيصبح استبدالها ممكنا للأسف".
وفَهِم كثيرون هذا التصريح على أنه انتقاد لتدخل الكنيسة في السياسة اليومية.
وقالت كلوكنر في مؤتمر الكنيسة: "بالطبع يجب على المسيحيين أن يعبروا عن آرائهم سياسيا"، لكنها شددت أيضا على أن "الكنيسة تنحاز إلى الضعفاء، وإلى العديد والعديد من الفئات، لكنها لا يجوز أن تكون حزبا سياسيا".
وأشارت إلى أن الأحزاب يمكن الانسحاب منها أو عدم انتخابها، أما الكنيسة فيجب أن تكون ذات بعد يتجاوز ما تقوم به الأحزاب.
وأضافت كلوكنر أن تصريحاتها في أبريل جاءت ردا على سؤال حول سبب فقدان الكنيسة لعدد متزايد من أتباعها.
وعقبت رئيسة المجلس الكنسي "السينودس" في
الكنيسة الإنجيلية
بألمانيا، آنا نيكوله
هاينريش
، بالقول "من المؤكد أن اتخاذ الكنيسة لمواقف سياسية نادرا ما كان هو السبب وراء الخروج من الكنيسة، ورأت أنه على العكس من ذلك، فإن الناس ينتظرون من الكنيسة أن تدافع عمن لا صوت لهم.
وأضافت هاينريش: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبدأ في إقامة تعارض بين الحياة الروحية والعمل المسيحي والتعبير المسيحي عن المواقف".
واختار القائمون على مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في هانوفر عن قصد إضفاء طابع سياسي على المؤتمر من خلال تناول قضايا جدلية مثل توريدات الأسلحة والصراع في الشرق الأوسط وحماية المناخ.
وصرحت رئيسة المؤتمر أنيا زيغسموند بأن "الفعالية التي يشارك فيها عشرات آلاف الزائرين ليست سياسية حزبية لكن من واجبنا أن نكون سياسيين".
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رئيسة البرلمان الألماني
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