رئيسة البرلمان الألماني: الكنيسة صوتها خافت وقد تصبح سطحية

وذكرت السياسية المنتمية إلى الديمقراطي في مؤتمر الكنيسة الألمانية الإنجيلية (البروتستانتية) في : "يجب أن تتخذ الكنيسة موقفا من القضايا اليومية، لكنها يجب أن تكون أكثر حضورا بعض الشيء".وأعربت كلوكنر عن سرورها باتخاذ الكنيسة موقفا من مسألة وضع حد أقصى للسرعة على الطرق، لكنها قالت إنها تود أن تكون الكنيسة أكثر جهرا برأيها في قضايا مثل الفحص الجيني للأجنة أو القتل الرحيم.وكانت كلوكنر قد أثارت الجدل في أبريل 2025 عندما قالت "إن الكنيسة تعرض نفسها لخطر أن تصبح سطحية إذا واصلت اتخاذ مواقف بشأن القضايا اليومية الآنية، ولم تعد تركز على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحياة والموت.وأردفت كلوكنر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية: "وعندئذ سيصبح استبدالها ممكنا للأسف".وفَهِم كثيرون هذا التصريح على أنه انتقاد لتدخل الكنيسة في السياسة اليومية.وقالت كلوكنر في مؤتمر الكنيسة: "بالطبع يجب على المسيحيين أن يعبروا عن آرائهم سياسيا"، لكنها شددت أيضا على أن "الكنيسة تنحاز إلى الضعفاء، وإلى العديد والعديد من الفئات، لكنها لا يجوز أن تكون حزبا سياسيا".وأشارت إلى أن الأحزاب يمكن الانسحاب منها أو عدم انتخابها، أما الكنيسة فيجب أن تكون ذات بعد يتجاوز ما تقوم به الأحزاب.وأضافت كلوكنر أن تصريحاتها في أبريل جاءت ردا على سؤال حول سبب فقدان الكنيسة لعدد متزايد من أتباعها.وعقبت رئيسة المجلس الكنسي "السينودس" في بألمانيا، آنا نيكوله ، بالقول "من المؤكد أن اتخاذ الكنيسة لمواقف سياسية نادرا ما كان هو السبب وراء الخروج من الكنيسة، ورأت أنه على العكس من ذلك، فإن الناس ينتظرون من الكنيسة أن تدافع عمن لا صوت لهم.وأضافت هاينريش: "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نبدأ في إقامة تعارض بين الحياة الروحية والعمل المسيحي والتعبير المسيحي عن المواقف".واختار القائمون على مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في هانوفر عن قصد إضفاء طابع سياسي على المؤتمر من خلال تناول قضايا جدلية مثل توريدات الأسلحة والصراع في الشرق الأوسط وحماية المناخ.وصرحت رئيسة المؤتمر أنيا زيغسموند بأن "الفعالية التي يشارك فيها عشرات آلاف الزائرين ليست سياسية حزبية لكن من واجبنا أن نكون سياسيين".