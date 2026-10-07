بسبب أزمة الوقود.. وفد تركي يلغي زيارة مرتقبة إلى دمشق

ونقلت وسائل إعلام عن رائد الأعمال شاكر المصري أن الوفد كان من المقرر أن يشارك في معرض "Texpo" في دمشق، إلى جانب بحث فرص الاستثمار، مشيراً إلى أن قرار الإلغاء جاء خشية المخاطر المرتبطة بجودة الوقود حالياً.وتأتي الخطوة وسط شكاوى متزايدة في عدد من المحافظات السورية من وقود مغشوش تسبب بأعطال في مركبات وآليات.من جانبها، أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية "سادكوب" أنها تتابع الشكاوى، مشيرة إلى أن عينات خضعت للفحص كانت مطابقة للمواصفات، مع إقرارها بتوثيق حالات لمواد غير مطابقة، والعمل على تحديد مصدرها والمسؤولين عن وصولها إلى الأسواق.