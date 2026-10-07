رويترز: إيران ترسل 200 مليون دولار إلى حزب الله لمساعدة النازحين

وبحسب المصادر، وصلت الأموال إلى الحزب الشهر الماضي رغم العقوبات والقيود المفروضة، فيما دفعت عمولة تقدر بنحو 20% لإيصالها، أي ما يعادل أربعة أضعاف الرسوم المعتادة، بسبب ارتفاع المخاطر.وأشارت المصادر إلى أن يعتزم استخدام الأموال لتقديم نحو 3 آلاف دولار لكل عائلة نازحة، دون توفر تفاصيل بشأن آلية وصول الأموال الإيرانية إلى .