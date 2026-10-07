سوريا.. اعتداء "تخريبي" يستهدف خطاً للنفط في الحسكة

وقالت الشركة إن فرق الصيانة والطوارئ توجهت فور وقوع الاعتداء إلى الموقع، حيث عملت على تأمين المكان وعزل الجزء المتضرر، قبل المباشرة بأعمال الإصلاح والصيانة.وأضافت أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الاعتداء، وتمكنت من تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.وأشارت الشركة إلى أن الحادث يأتي في ظل سلسلة استهدافات طالت خلال الفترة الأخيرة عدداً من خطوط ومنشآت الطاقة في ، مؤكدة أن هذه الأعمال تمس البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به.