فرنسا تستدعي سفير إيران على خلفية احتجاجات الطلاب

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن السفير أُبلغ بأن المواد التي نشرتها حسابات رسمية لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت "غير مقبولة إطلاقاً"، مؤكداً أن استدعاء السفير الفرنسي في ، الثلاثاء، "لا أساس له".وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الاستفزازات المشينة".وكانت طهران قد استدعت، الثلاثاء، السفير الفرنسي لديها احتجاجاً على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين، متهمة بـ"المعاملة العنيفة" وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال احتجاجات بدأت أواخر الشهر الماضي وتخللتها اضطرابات.