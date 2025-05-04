ترامب: مستعد لمناقشة السماح بامتلاك إيران للطاقة النووية المدنية

وقال في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إنه "مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".وأشار إلى أن "السلام بين وأوكرانيا قد لا يكون قابلا للتحقيق لكن التوصل لاتفاق قد يكون قريبا".وحول رئاسته للولايات المتحدة، أوضح "سأكون رئيسا لمدة 8 سنوات ولم أعقد أي اجتماعات رسمية بشأن تحديد مسار لولاية ثالثة".وتابع "أتطلع لقضاء 4 سنوات رائعة ثم تسليم الرئاسة لشخص ما ويفضل أن يكون جمهوريا".