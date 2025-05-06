الكشف عن موعد وتفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر موقع "نور نيوز" الإخباري أن المسؤول رفض الكشف عن هويته، مضيفاً أن هذه المحادثات، التي انطلقت بعد 3 جولات من المشاورات المكثفة في الأشهر الأخيرة، تركز بشكل مباشر على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية للجانبين.وجاء هذا التصريح بعد أن قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني إن "الخطوط الحمراء" لبلادها في المفاوضات غير المباشرة مع "ثابتة وواضحة".وأضافت: "نتحدث عن القضية النووية وملتزمون بالحفاظ على الخطوط الحمراء التي ذكرناها مراراً وتكراراً من قبل". وتابعت: "طوال 20 عاماً، كان موقفنا ثابتاً دائماً، ولم نتخلى عن مواقفنا التي نعتبرها حقا لنا".وقالت مهاجراني إن " أعلنت التزامها بالعملية الدبلوماسية، وأثبتت ذلك على أرض الواقع، والتزامها هذا لا يقتصر على الكلام، ومن هذا المنطلق شاركت في عدة جولات من المفاوضات باستعداد كامل"، مضيفة: "نعلن من جديد أن على الطرف الآخر أن يثبت جدية مواقفه".وانتقدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية العقوبات الأميركية المفروضة على بلادها، واعتبرتها "تجسيداً للإرهاب الاقتصادي وانتهاكاً لحقوق الإنسان"، وقالت: "تظهر هذه الإجراءات القسرية إصرار صناع القرار الأميركيين على خرق القانون وتجاهل مصالح الدول الأخرى".موعد الجولة الرابعة من المفاوضاتمن ناحية أخرى، حذر مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض من أن التوقيت لم يتم تحديده بعد، قائلاً لـ"رويترز": "ستجري المحادثات على مدى يومين في مسقط، إما يومي السبت والأحد أو الأحد والاثنين"، فيما تشير وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى يوم 11 مايو موعداً محتملاً.وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في الثالث من مايو في لكن تم تأجيلها مع الوسيط عُمان بسبب "أسباب لوجستية".