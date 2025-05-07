وقال مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي لـ"رويترز" إنّ "الاتصالات غير المباشرة، التي لم يُعلَن عنها سابقاً، تُركّز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية".ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في 13 نيسان/ أبريل، بأنّها تُركّز حاليّاً على "مسائل فنية"، مضيفاً أنّه "لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف".وأكد المصدر الأمني السوري الكبير لـ"رويترز" أنّ "القناة الخلفية تقتصر فقط وحصريا على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب".وكانت صحيفة " " العبرية قد أوردت الخبر عن أنّ "الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين وإسرائيل"، وذلك تزامناً مع مصادر وكالة "رويترز".