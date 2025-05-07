مراهق من جنسية عربية يهتك عرض كلب في الشارع

وبناءً على التحقيقات، تم تحديد موقع الحادث أمام أحد العقارات بالمنطقة، وتبين أن مصدر الفيديوهات هو مراقبة مثبتة بالمكان.كما تم التعرف على ناشرة الفيديو وهي سيدة تبلغ من العمر 42 عاماً مقيمة بنفس العقار، حيث اعترفت بنشر المحتوى عبر حساب وهمي على بهدف جذب المشاهدات.أثناء التحقيقات، اعترف المراهق بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.وقد أحيلت الواقعة إلى التي تولت التحقيق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من المتهم وناشرة الفيديوهات.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الوقائع تستدعي تكثيف الرقابة الأسرية وزيادة الوعي المجتمعي حول التعامل الأخلاقي مع الحيوانات وآثار نشر مثل هذه المحتويات.