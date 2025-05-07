الحوثيون يعلنون استهداف مطار في إيلات جنوبي إسرائيل

– دولي

أعلنت حركة انصار الله "الحوثيون"، اليوم الأربعاء، استهداف مطار في جنوبي .

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان للحركة قوله انه "تم مهاجمة مطار " " في جنوبي بطائرتين مسيرتين مساء اليوم الأربعاء".

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة.. نفذ المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار رامون الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين، والأخرى استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في بطائرة مسيرة من نوع "يافا".

وأضاف سريع أنه "وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، نفذت وسلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية، عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائراتِ المسيرة".

وذكر أن العملية نتج عنها إفشال هجوم جوي كان يحضر لتنفيذه على ، بالإضافة إلى سقوط طائرة أمريكية "إف 18" بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليه العدو أثناء عملية الاستهداف.

كما نتج عنها وفق المتحدث: "هروب حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" إلى أقصى شمالي البحر الأحمر".

وشدد على أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للجيش الأمريكي في حال عودته للعدوان على اليمن.

كما أكد أنهم مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في الأحمرِ والعربي وحظر الملاحة الجوية على .

وأوضح أن العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.