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تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين لتر يوميا من الغاز إلى سوريا
دوليات
2025-05-09 | 14:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
ألب أرسلان بيرقدار
، اليوم الجمعة، أن
تركيا
تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى
سوريا
.
وقال بيرقدار في مقابلة صحفية، إن "الغاز الطبيعي المُخطط تصديره، والذي يُتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، سيُستخدم في إنتاج الكهرباء داخل
سوريا
"، مشيرا إلى أن "أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري، وأن الغاز سيُنقل من ولاية كليس التركية إلى مدينة
حلب السورية
".
وتابع بيرقدار: "سيُستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب، ونهدف إلى بدء التدفق خلال 3 أشهر، لقد أحرزنا تقدماً سريعاً في سوريا، لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة كليس. وبهذه الطريقة، سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
ولفت، إلى أن "العمل بدأ أيضاً في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي، ويتم حالياً تزويد مدينة حلب (شمال) بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من
تركيا
".
وأكد، أن "من أولويات تركيا، الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا"، موضحا أن "البنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة".
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