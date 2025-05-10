مع تصاعد التوتر.. أول اتصال بين باكستان والهند

يأتي ذلك بعد إعلان باكستان أنها بدأت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص"، ونفذت هجمات مضادة على الهند بعدما تعرّضت 3 من قواعدها الجوية لضربات خلال الليل.ووسط مخاوف من تحول النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة، أعلن الجيش أن باكستان تزيد من نشر قواتها على الحدود مع الهند، وقالت متحدثة عسكرية هندية إن الهند لاحظت تحريك الجيش الباكستاني قواته إلى مناطق متقدمة.ويتبادل البلدان القصف منذ الأربعاء عندما نفّذت الهند ضربات جوية على مواقع داخل الأراضي على خلفية هجوم دموي استهدف سياحا في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير المقسّم.وتعد المواجهات التي استّخدمت فيها الصواريخ والمسيرات وتبادل النيران على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 50 مدنيا.