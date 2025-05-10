وزير خارجية الهند: باكستان انتهكت اتفاق وقف النار وبدأنا الرد

وقال لوسائل اعلام هندية، إن " باكستان انتهكت اتفاق وقف النار وبدأنا الرد".وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود أن مقذوفات رصدت في سماء مدينة والشطر من كشمير، وسمع دوي انفجارات بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق نار كامل وفوري مع باكستان.وقال شاهد من السكان لوسائل اعلام، إن "هجمات بطائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية".وأكد رئيس وزراء سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار في الشطر الهندي من كشمير.ويأتي الهجوم في وقت قالت فيه إن بلادها على استعداد "للانخراط في دبلوماسية بناءة وحوار شامل مع الهند والسعي إلى حل جميع القضايا".ولم تعلن باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اعتبر الباكستاني أن بلاده تعتقد أن هذا (الاتفاق على قف إطلاق النار) يمثل بداية جديدة في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة ومنعت رحلة السلام والازدهار والاستقرار.ووجه الشكر للولايات المتحدة لتسهيلها التوصل إلى الاتفاق الذي قبلناه لصالح السلم والاستقرار الإقليميين.وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الأمريكي ، عن التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف فوري وكامل لإطلاق النار.وقال على منصة "تروث سوشيال": "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي توسطت فيها ، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقفٍ كامل وفوري لإطلاق النار. لكلا البلدين على استخدام الحس السليم والذكاء الكبير.من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني دار إن باكستان والهند قد اتفقتا على وقفٍ فوري لإطلاق النار، مؤكدًا بذلك إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عبر منصة "تروث سوشيال".وأضاف دار في منشور على منصة "إكس": "لطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".وفي غضون ذلك، قالت أربعة مصادر حكومية بالهند لرويترز إن معاهدة مياه بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أيام من القتال الدامي.وتُنظم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم دموي على سياح في كشمير.