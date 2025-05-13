من يضم الوفد المرافق لترامب في زيارته للسعودية؟

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأميركي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ، باعتبارها أول زيارة رسمية خارجية في ولايته الثانية:وزير الخارجية ماركو روبيو.بيت هيغسيث.سكوت بيسنت.هوارد لوتنيك.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين في ، قولهم إن "غالبية كبار موظفي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومجموعة نواب الرئيس، رافقوا الرئيس أيضا في زيارته التاريخية إلى السعودية".كما يضم الوفد الأميركي عددا من المدعوين لحضور الأعمال السعودي الأميركي الذي يعقد اليوم الثلاثاء ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم رئيس شركة تسلا ، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.كذلك سيحضر المنتدى الرؤساء التنفيذيون لشركات "بلاك روك"، و"آي بي إم"، و"بوينغ"، و"دلتا إيرلاينز"، و"أميركان إيرلاينز"، و" إيرلاينز"، و"أوبر"، و"كوكاكولا"، و"غوغل".