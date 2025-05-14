ترامب يلتقي الشرع في الرياض

وذكرت الوسائل، ان "الرئيس الأمريكي دخل في اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة .وأفادت مصادر في وقت سابق بأن الشرع وصل إلى العاصمة مساء أمس.يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أمس رفع العقوبات عن ، بطلب من ولي السعودي.