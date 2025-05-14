البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل

وقال ، ان دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع " "، ترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للإنباء.كما ذكر ان ترامب طلب من الشرع مساعدة في منع عودة تنظيم "داعش"، لافتا الى ان "الشرع أبلغ ترامب بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا"، وفقا لرويترز.وذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المنعقد في بين الرئيس الأمريكي ونظيره السوري أحمد الشرع، بحضور ولي السعودي ، قد انتهى.وكانت قالت إن الرئيس التركي شارك في الاجتماع، عبر الفيديو، وحتى اللحظة لا يوجد تفاصيل عن فحوى الاجتماع الذي يأتي بعد إعلان رفع كل العقوبات عن أمس الثلاثاء.