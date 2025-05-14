منظمة الصحة العالمية تسرح مدراء بمقرها

وفي رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن "تشكيلة فريق الإدارة" الجديد في مقر العالمية في جنيف بسويسرا، والتي تقلصت من 11 إلى ستة أعضاء.وأضاف أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 حزيران 2025".وكان قد أعلن في 22 نيسان، خفض عمليات المنظمة وتسريح موظفين بسبب خفض التمويل الأميركي الذي تسبب في عجز في ميزانيتها.وبعد عودته إلى السلطة في نهاية كانون الثاني، أمر الرئيس الأميركي بانسحاب من منظمة العالمية.ورفضت دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامَي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأميركية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.كما خفضت عدد من البلدان الأخرى إنفاقها على مساعدات التنمية.ولمواجهة هذا الوضع، أطلقت منظمة الصحة العالمية مراجعة لهيكليتها تتضمن خططا لتقليص عدد الأقسام بأكثر من النصف.