ترامب يكشف عن محاولة اتفاق مع إيران ويطلب مساعدة قطر

أعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الأربعاء، أنه يحاول التوصل إلى اتفاق مع ، فيما طلب مساعدة بهذا الشأن.



وقال في كلمة له في العاصمة القطرية التي وصلها اليوم، "أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور وأتقدم بالشكر لأمير ".

وأضاف "أمير دولة قطر هو الذي جعل هذا البلد يفخر بكل الإنجازات التي تحققت"، موضحا "دولة قطر نجحت في التفاوض من أجل إخراج آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة وهو عيدان ".

الى ذلك، قال ترامب "نحاول التوصل إلى اتفاق مع لكن عليهم أن يسرعوا الخطى"، مضيفا "أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران".