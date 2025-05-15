الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي

أعلنت حركة في (الحوثيون)، الخميس، عن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي.



وقال الناطق العسكري باسم ، "استهدفنا المسمى بن غوريون في المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف "العملية تسببت في هروب ملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لنحو ساعة".

ولفت الناطق العسكري "نعمل على تعزيز وتوسيع الفعل العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن "، مضيفا "فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف".