Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في الأنبار.. خطة أمنية تخص قوافل الحجاج
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي

دوليات

2025-05-15 | 16:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحوثيون يعلنون استهداف مطار &quot;بن غوريون&quot; بصاروخ باليستي
المصدر:
وكالات
2,023 شوهد

أعلنت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الخميس، عن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، "استهدفنا مطار اللد المسمى بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".
 
وأضاف "العملية تسببت في هروب ملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لنحو ساعة".
 
ولفت الناطق العسكري "نعمل على تعزيز وتوسيع الفعل العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مضيفا "فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف".

>> تابع قناة السومرية على منصةX 

اليمن

الحوثيون

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Play
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Celebrity
Play
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
Play
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
Play
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Play
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Live Talk
Play
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
Play
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
Play
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
Play
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
Play
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
Play
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
Play
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Play
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Celebrity
Play
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
Play
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
Play
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Play
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Live Talk
Play
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
Play
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
Play
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
Play
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
Play
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
Play
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
Play
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
اخترنا لك
بابا الفاتيكان الجديد يقدم عرضاً لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
08:52 | 2025-05-16
ترامب يؤكد: لم أستشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية
08:47 | 2025-05-16
وزير خارجية مصر يؤكد وجود "توافق" حول قضايا "قمة بغداد"
08:21 | 2025-05-16
بعد وصوله بغداد.. الرئيس الفلسطيني "يعول" على مخرجات تدعم القضية الفلسطينية
08:17 | 2025-05-16
فقيه يحرم استعمال "لو" في هذه الحالات
08:12 | 2025-05-16
ترامب يدعو إلى تحرك عاجل لإنهاء المجاعة في غزة
07:22 | 2025-05-16

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.