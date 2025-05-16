بمشاركة ترامب.. انطلاق حوار الأعمال الإماراتي ـ الأميركي في أبو ظبي

وذكرت وسائل إعلام ان " اكد على أهمية الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة"، مشيرة الى ان " رجال أعمال ابدو استعدادهم باستثمارات لتصل لـ 60 مليون دولار في مجال الطاقة".وتابعت، ان "حوار الاعمال يعتزم رفع استثمار الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان الى اكثر من 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام ".2035واستقبل الشيخ ، رئيس دولة الإمارات، ودونالد ترامب رئيس الأميركية، امس الخميس في قصر الوطن في .ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأميركي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته حيث استأذن قائد السرب الضيف الأميركي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في دولة الإمارات.