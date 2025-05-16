ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار

وأضاف في اجتماع لممثلي أوساط الأعمال الأمريكي والإماراتي في ، حضره أيضا ولي عهد أبوظبي الشيخ : "لم يحدث بتاتا في السابق شيء كهذا مع . تريليونات من الاستثمارات. اتفقنا على حوالي 12-13 تريليون دولار. وصلنا إلى هذا المستوى بفضل مشاريع معروفة، وسنعلن عن بعضها قريبا".يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصل إلى صباح يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وفي مستهل جولة استمرت 4 أيام وشملت قطر والإمارات.وقد شهدت الزيارة توقيع صفقات وشراكات استراتيجية، إضافة إلى لقاءات رفيعة المستوى تناولت قضايا إقليمية ودولية.