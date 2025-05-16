وزير خارجية مصر يؤكد وجود "توافق" حول قضايا "قمة بغداد"

*إعادة إعمار قطاع غزةوقال وزير الخارجية والهجرة- في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية تابعتها ، إنه "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، كما تم التوافق على طرح مشروع قرار للتضامن مع ".وأشار إلى أنه "جرى التوافق أيضا على طرح مشروع قرار حول سد الإثيوبي؛ لتأكيد التضامن مع مصر وحقوقها المائية التاريخية، كما اتفق الوزراء العرب على طرح مشروع قرار خاص بسوريا، والدعوة لعملية سياسية تشمل الجميع، والاتفاق على طرح مشروع قرار حول ؛ لدعم وضمان سلامة الملاحة الدولية".وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الجانب الأمريكي، قال عبدالعاطي، إنه "سيكون له أثر إيجابي على الملاحة في البحر الأحمر، والشركات العالمية أعربت عن تفاؤلها بعد الاتفاق".وحول وقف إطلاق النار في غزة، أوضح أنه "تم تقديم عرض شامل حول جهود القاهرة بالتعاون مع حول ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن وقف عملية القتل الممنهجة التي تتم في قطاع غزة أولوية لدى مصر".وشدد وزير الخارجية، على "ضرورة سرعة إدخال المساعدات إلى غزة؛ في ضوء المجاعة القائمة بالقطاع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن جهود الوساطة المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مبينا أنه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة سيتم الدعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار".وأشار إلى أن "الجانب الأمريكي لديه قدر أكبر من التفاهم فيما يتعلق بالوضع الكارثي في قطاع غزة، موضحا أن المشكلة الكبرى هي غياب الإرادة السياسية عن لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار".في سياق آخر، لفت وزير الخارجية إلى أن "العملية السياسية الشاملة في ستضمن الحماية لجميع طوائفها".كما أكد المتابعة بقلق التصعيد في ليبيا، منوها إلى أن مصر حذرت من حالة الاستقرار الهش، وأنه بدون فرض سيطرة لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام.