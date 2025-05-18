تقارير "إسرائيلية" تكشف حقيقة العثور على جثة محمد السنوار

ونقلت صحيفة " " العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن تلك الأخبار غير صحيحة "لأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لحماس بالوصول إلى منطقة الأنفاق، ومن المستبعد قدرتها على الحفر في والوصول إلى الجثث" وفق تعبيرها.وأضاف المصدر: "حسب معلوماتنا فإن النفق لم يتم حفره منذ الهجوم ولم يتم رفع الأنقاض".وما زال مصير السنوار، الذي ينظر إليه على أنه القائد الفعلي لحماس في غزة، مجهولاً دون أن يصدر تعليق رسمي يحسم ما إذا كان قُتل في القصف الذي استهدف النفق، أو نجح في الهروب منه قبل القصف.وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل بحذر شديد مع تلك التقارير.وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤول أمني كبير قوله الليلة الماضية: "في هذه المرحلة، نمتنع عن تأكيد ما إذا كان السنوار محاصرًا داخل النفق كما تشير التقديرات، أو ما إذا كان تمكَّن من الفرار من الغارة الجوية".وأشارت إلى أن إزالة الأنقاض لم تُستكمل بعد، وأن أيَّ تصريحات رسمية لم تصدر بعد بهذا الشأن.