طهران وواشنطن تحدّدان موعد الجولة الخامسة من المفاوضات النووية

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء تصريحا لعباس عراقجي قال فيه: “تم تحديد موعد المفاوضات، وسيُعلن عنه قريبًا".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة مرسلة من قبل عُمان نيابة عن ، قال وزير الخارجية: “لم نتلقَّ أي رسالة مكتوبة من جانب عُمان. ومن المحتمل أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات قريبًا، وسيُعلَن عن زمانها ومكانها قريبًا.”وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين وواشنطن، الأحد الماضي، بوساطة بمشاركة ، وممثل الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وستيف ويتكوف، بصفتهما المفاوضين الرئيسيين.