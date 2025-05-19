شرارة الحرب قد تخمد قريبا.. كشف فحوى مكالمة بوتين وترامب

وأعلن ، عن انتهاء المحادثة الهاتفية التي جرت بين وترامب، والتي استمرت لأكثر من ساعتين.وبحسب الوكالة الروسية، فإن بوتين وصف المحادثة بأنها "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، معرباً عن "امتنانه لترامب لمشاركة في استئناف المحادثات المباشرة بين بلاده وأوكرانيا".وأضاف إنّ " تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام"، لافتا إلى أن " أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا".وأكد أن " مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار، مع الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وأعرب الرئيس الروسي، عن "أقصى رغباتنا بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية".ويسعى الرئيس الأمريكي لأن يكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا؛ لأجل إيقاف الحرب المستعرة بين البلدين.