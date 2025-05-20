ماذا تحدث ترامب وبوتين عن السيدة الأولى؟

وأضاف : "سألت: ماذا عني؟ فأجابوني: لا، ميلانيا تعجبهم أكثر".كما شدد الرئيس الأمريكي على أن البلاد محظوظة بسيدة أولى "مخلصة وعطوفة".وكانت صحيفة تايمز قد أفادت سابقا أن ميلانيا نادرا ما تظهر في .ووفقا للمنشور، فإن ميلانيا قضت أقل من 14 يوما في المجمل بالبيت الأبيض منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.حيث تولى الرئيس نفسه عددا من مهامها، بما في ذلك اختيار ديكور مقر البيت الأبيض، وتزيين حديقة الورود، واستقبال مجموعات الزوار في الشرقي، واستضافة فعاليات شهر تاريخ المرأة.يذكر أن محادثة هاتفية بين الزعيمين الروسي والأمريكي جرت أمس الاثنين واستمرت لأكثر من ساعتين.