الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا يخص "إسرائيل"

ونقلت الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار حظر دخول المساعدات إلى غزة.يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين وإسرائيل بسببت استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.وفي بيان صدر، الاثنين، أصدرت وبريطانيا وكندا بياناً مشتركا هددوا فيه بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.في الإطار، الفرنسي بارو، الثلاثاء، دعم لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.ودعا بارو خلال حديث إذاعي إلى فتح تحقيق رسمي حول مدى احترام "إسرائيل" للمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تبنى على مبدأ "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، ومراجعة الاتفاقية.وتم توقيع الاتفاقية في عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2000 بعد مصادقة كافة البرلمانات الأوروبية، إلى جانب الإسرائيلي عليها.