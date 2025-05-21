تصريح جديد من الخارجية الامريكية بشأن تهجير الفلسطينيين

وكان الرئيس الأمريكي قد عبر مرارا عن رغبته في تهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع، وذلك بغرض إفساح المجال لإعادة الإعمار.وخلال شهادة أمام ، وردا على سؤال حول هذه الجهود، نفى روبيو أن تكون هناك عمليات "ترحيل"، موضحا أن ما تتم مناقشته مع بعض الدول هو قبول من يختارون المغادرة طوعا لأسباب إنسانية أو شخصية.وقال روبيو: "ما بحثناه مع بعض الدول هو أنه إذا قرر شخص طواعية، وعن قناعة، أنه يريد الذهاب إلى مكان آخر لفترة زمنية معينة بسبب المرض، أو لأن أطفاله بحاجة للالتحاق بالمدرسة، أو لأي سبب كان، فهل هناك دول في المنطقة على استعداد لاستقبالهم مؤقتا؟".وأكد أن "هذه ستكون قرارات فردية وطوعية"، مشددا على أن لا تفرض هذه الخطوة على أحد.