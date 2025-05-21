صفارات الإنذار تدوي في "غلاف غزة"

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في ما يعرف بـ"غلاف غزة".

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "تفعيل صفارات الإنذار في زكيم بغلاف "، موضحة أن " صفارات الإنذار تدوي في زيكيم ونتيف هعسرا بغلاف غزة الشمالي".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، إن "صفارات الإنذار تدوي في جنوب للمرة الثانية اليوم"، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "رصد إطلاق صواريخ عدة من شمال قطاع غزة".