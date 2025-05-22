مقتل دبلوماسيين إسرائيليين باطلاق نار في واشنطن "نصرة لغزة"

وقالت وسائل اعلام أمريكية، ان موظفين رجل وامرأة لقيا حتفهما نار في منطقة قريبة من المتحف اليهودي في والذي كان يستضيف حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب نظمته اللجنة الأميركية اليهودية.وقالت شرطة إن مطلق النار يدعى من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، ويبلغ من العمر (30 عاما)، مبينة ان سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.وذكرت وسائل إعلام أميركية أن منفذ الهجوم استهدف الضحايا من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات، حيث انه تجول في المتحف اليهودي وأطلق النار ثم عاد وجلس قرب مدخله، فيما كرر عبارات مؤيدة لفلسطين وقال "فعلت ذلك لأجل غزة".وأكد أن المشتبه به "تصرف بشكل منفرد ولا معلومات عن عمله ضمن تنظيم"، في حين تحدثت قائدة شرطة واشنطن عن عدم وصول "أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".من جانبه قال الرئيس الأمريكي ، ان "إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية، يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية، لا مكان للكراهية والتطرف في ، ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".