"أكسيوس": الجيش الإسرائيلي يستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه لن يكون لديه سوى وقت قصير لمهاجمة في حال فشلت المفاوضات النووية ويستعد لشن ضربة سريعة، دون تقديم تفاصيل حول سبب وجود وقت قصير فقط لشن الضربة.وأضافت المصادر أن المناقشات حول ضربة محتملة في الأيام الأخيرة بدأت عندما شكت المخابرات الإسرائيلية في نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية.وكتب "أكسيوس" أنه إذا وقع هجوم، فلن يكون هجوما منفردا وتخطط لشن حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.ونقل الموقع عن أحد المصادر الإسرائيلية قوله: " (رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو) ينتظر انهيار المفاوضات النووية وأن يشعر الرئيس الأمريكي بخيبة أمل منها، ويكون مستعدا لإعطاء الضوء الأخضر (لضربة إسرائيلية)".وأكد مسؤول أمريكي أن تخشى أن يتخذ نتنياهو قرارا دون الحصول على موافقة مسبقة من .وحصلت على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية في الوقت الذي تسعى فيه إدارة إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع .