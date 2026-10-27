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​"الانتخابات الإسرائيلية": تقدم معسكر آيزنكوت و18 مقعدا للأحزاب العربية

دوليات

2026-10-27 | 16:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
​&quot;الانتخابات الإسرائيلية&quot;: تقدم معسكر آيزنكوت و18 مقعدا للأحزاب العربية
المصدر:
روسيا اليوم
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أظهرت عينات الاقتراع التي بثتها قنوات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، تقدم معسكر غادي آيزنكوت على معسكر بنيامين نتنياهو، دون حسم الأغلبية.

ووفقا لعينة القناة 12 العبرية، حصل معسكر آيزنكوت على 52 مقعدا في الكنيست، مقابل 50 مقعدا لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما سجلت الأحزاب العربية 18 مقعدا.

أما عينة القناة 13، فمنحت معسكر آيزنكوت 53 مقعدا، مقابل 50 لمعسكر نتنياهو، و17 مقعدا للأحزاب العربية.

وبحسب الأرقام الأولية، تراوحت حصة القائمة العربية المشتركة بين 10 و11 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس على 7 مقاعد، في نتائج تشير إلى ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية مقارنة باستطلاعات ما قبل الانتخابات.

وعلى مستوى الأحزاب، أظهرت عينة القناة 12 تصدر حزب الليكود بقيادة نتنياهو بـ24 مقعدا، يليه حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت بـ22 مقعدا، ثم حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت بـ12 مقعدا.

وفي أول تعليق على النتائج، اعتبر آيزنكوت أن العينات الأولية تعكس انعدام الثقة بحكومة نتنياهو، مؤكدا عزمه العمل على استبدالها وتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.

وجاءت هذه النتائج بعد يوم انتخابي شهد إقبالا مرتفعا، إذ أعلنت القناة 13 وصول نسبة المشاركة إلى 74.3% حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مقارنة بنسبة نهائية بلغت 71.3% في انتخابات عام 2022.

وتشير العينات إلى أن أيا من المعسكرين لم يبلغ عتبة 61 مقعدا اللازمة للحصول على أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، ما يبقي مسألة تشكيل الحكومة معلقة بنتائج الفرز الرسمي والمفاوضات السياسية اللاحقة.

ومن المنتظر أن تستمر عملية فرز الأصوات خلال الأيام المقبلة، على أن تعلن النتائج الرسمية النهائية وفق الجدول المحدد في 4 نوفمبر.
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