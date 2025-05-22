أحدها يخص المسيح (ع).. الفاتيكان يحذر من تصريحات زائفة منسوبة للبابا الجديد

وأكدت منصة أخبار أن جميع خطب البابا ورسائله متاحة حصريًا عبر الموقع الرسمي للفاتيكان (www.vatican.va)، مشددة على ضرورة التحقق من المصدر قبل تداول أي محتوى مزعوم.وجاء التحذير في أعقاب نشر مقطع فيديو مُعدل باستخدام تقنية " فيك"، يبلغ طوله 36 دقيقة، على موقع .استخدم الفيديو لقطات من لقاء البابا مع الصحفيين في 12 مايو، حيث جرى التلاعب بحركة شفتيه لتتطابق مع صوت مولد بالذكاء الاصطناعي، يحمل لهجة غير مطابقة لصوته.وتضمن الفيديو إشادة بالحاكم العسكري لبوركينا ، .وأوضحت منصة أخبار الفاتيكان أن الفيديو اعتمد على تقنية "التشكيل"، التي تقوم بتحويل اللقطات الأصلية لإظهار كلمات زائفة وكأنها منسوبة إلى البابا.كما انتشرت اقتباسات مزيفة عبر ، أبرزها صورة للبابا ليو مع عبارة تقول: "لا يمكنك اتباع وقسوة الملوك في آنٍ واحد، القائد الذي يسخر من الضعفاء، ويُمجِّد نفسه، ويستغل الأبرياء ليس مرسلاً من الله".وأكد موقع "سنوبس" المتخصص في التحقق من الحقائق أن هذه العبارة، التي ظهرت لأول مرة في 14 مايو، لا تستند إلى أي تصريحات رسمية.