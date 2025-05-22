اعتقال قطة "عضت" ضابطاً في تايلاند

اعتقل عناصر شرطة في قطة أثناء مقاومتها محاولة تحديد مالكيها إثر فقدانها، حيث ردت القطة بعضّهم، مما أدى إلى اعتقالها بشكل ساخر.

ونشر الضابط المسؤول عن "الاعتقال" تدوينة على شرح فيها بشكل مفصل إجراءات التوقيف، حيث تم تصوير القطة وتوثيق "بصمات مخالبها" بدلًا من بصمات الأصابع المعتادة، كما أُجريت لها فحوصات للكشف عن تعاطي القطة لمادة النيب، المعروفة بتأثيرها المنشط على القطط، إلا أن النتائج كانت سلبية.

وتم توجيه تهمة "محاولة الاعتداء على ضابط" إلى القطة، وأُفرج عنها بكفالة مع تحذير ساخر من اتخاذ إجراءات قانونية لردع القطط الأخرى عن الاقتداء بها.

وفي نهاية الواقعة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات ، إذ حضر صاحب القطة إلى وأخذها إلى المنزل للتهدئة وربما مكافأتها ببعض الحلوى.