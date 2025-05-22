غارتان "إسرائيليتان" تستهدفان جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارتان إسرائيليتان على منطقة جبل الريحان وأخرى على أطراف بلدة شمع جنوبي ".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، استهدفت مناطق متفرقة في لبنان.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه مساء اليوم: "أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل على موقع عسكري احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في بعد أن تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع"، بحسب البيان.