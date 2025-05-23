انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في روما

ومع بدء المفاوضات، ذكرت الخارجية الإيرانية، أننا سنطرح مواقفنا المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم، مبينة انه لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة وسنرى ما القضايا التي ستطرح في المفاوضات.واضافت الخارجية الإيرانية، سنطرح بشكل صريح موضوع التصريحات الأمريكية المتناقضة والعقوبات الجديدة لواشنطن.