هل حسمت الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية الاتفاقات.. وزير الخارجية العماني يكشف

وقال البوسعيدي في تغريدة على "اكس"، وتابعتها ، إن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية اختتمت مع بعض التقدم ولكن ليس بشكل حاسم".واضاف، أنه "نأمل في بحث القضايا المتبقية بين وأميركا في الأيام المقبلة".وتابع، أنه "نسعى للمضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني مستدام".