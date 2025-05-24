روسيا تكشف سبب اعتقال مؤسس "تلغرام" في فرنسا

وأضافت أن حاول بهذه الخطوة دعم مرشح الديكتاتورية الليبرالية في بعد أن تأكد له عدم إمكانية فوزه بالطرق القانونية.وأشارت إلى أنه لم يعد من الممكن نفي هذه الرواية وتكذيبها، لأن الاتهامات ظهرت للعلن معززة بالأدلة.وكان دوروف قد كشف أنه في 18 مايو تلقى طلبا من حكومة أوروبية غربية لإسكات المحافظين الرومانيين قبل الانتخابات الرئاسية، وأن الطلب جاء من الفرنسية ليرنر، وأنه رفض الطلب الفرنسي بشدة.يذكر أن انتخابات رومانيا الرئاسية شهدت فوز عمدة بوخارست نيكوسور دان في "جولة الإعادة" بنسبة 53%، بينما حصل منافسه على 46% من الأصوات.