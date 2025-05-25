الجيش الروسي: بوتين تعرض لهجوم كاد ان يودي بحياته

وقال قائد فرقة دفاع جوي روسية الفريق داشكين، إن " تعرض لـ"هجوم ضخم" وإن مروحيته كانت في "مركز هجوم واسع النطاق للطائرات المسيرة المعادية".وأشار إلى أن "الجيش الروسي صد الهجوم الضخم، وضمن سلامة الرئيس بشكل كامل".وكان بوتين حطّ، يوم الأربعاء الماضي، رحاله في مقاطعة الروسية، للمرة الأولى منذ تحريرها من احتلال قوات نظام ، حسبما أفادت الوكالة.كما زار بوتين محطة كورسك للطاقة النووية الثانية، وهي قيد الإنشاء حاليا، وعقد اجتماعا مع رؤساء بلديات منطقة كورتشاتوف في المقاطعة، حسبما أفاد موقع الكرملين الرسمي.