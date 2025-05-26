بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب شمال تشيلي

شهدت منطقة تاراباكا الواقعة في شمال تشيلي، أمس الأحد الموافق 25 مايو/ آيار، زلزالًا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما أفاد به .وأوضح المركز في تحديثه الصادر مساء الأحد أن الزلزال وقع على عمق 103 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يعني أن الهزات لم تكن سطحية، بل جاءت من مستويات جيولوجية عميقة نسبيًا.ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة في تشيلي مراقبة الوضع وتقييم الأثر المحتمل.وتُعد تشيلي من الدول الواقعة ضمن "حلقة النار" في ، وهي منطقة نشطة زلزاليًا تشهد نشاطًا مستمرًا للهزات الأرضية والانفجارات البركانية بسبب التقاء الصفائح التكتونية.