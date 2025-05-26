السعودية تحصي عدد الحجاج القادمين من الخارج

وقال ، بحسب وسائل إعلام، إن "عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ مليوناً و70 ألف حاج حتى الآن، أما عدد الحجاج القادمين عبر نحو 250 ألف حاج حتى يوم أمس".وأشار إلى أن " تعمل بدقة للتنسيق وتقديم الخدمات للحجاج، وجُهزت 177 صالة إيواء وفعلت عمليات للاستجابة للحجاج، وسنستخدم تقنيات لخدمة الحجاج".