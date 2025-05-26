حماس ومبعوث ترامب يتوصلان لاتفاق حول وقف إطلاق النار الدائم بغزة

ونقلت "الجزيرة" عن مصادر قولها وتابعتها ، إن "حماس والمبعوث الأمريكي توصلان في لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في "، مبينةً أن الصفقة "تشمل وقفا لإطلاق النار ٦٠ يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين".وأوضحت أن الاتفاق يتضمن "الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين"، لافتةً إلى أن "ترمب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي".وتابعت أن "الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك"، مشيرةً إلى أن "الاتفاق يضمن من والوسطاء إدخالا غير مشروط للمساعدات من أول يوم وفق البرتوكول الإنساني".وذكرت أن " الأمريكي نقل الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية وبانتظار ردها النهائي عليه".من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ويتكوف قوله إن " وافقت على مقترحي الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى"، موضحاً أن "وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار".وأضاف "وافقت على قيادة هذه المفاوضات وهناك صفقة على الطاولة وعلى حماس أن تقبلها"، مستدركاً أن "ما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق".في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبل مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار".